Bir yanda yangın bir yanda sel! İtalya'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor

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Kentte pek çok cadde, oluşan taşkınlar sebebiyle sular altında kaldı. Cenova'da da çok sayıda ağaç devrildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde de şehir merkezindeki İtalya'nın Birliği Meydanı ve bazı caddeler sular altında kaldı.