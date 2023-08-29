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        Haberler Dünya Bir yanda yangın bir yanda sel! İtalya'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor

        Bir yanda yangın bir yanda sel! İtalya'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor

        İtalya'nın kuzey bölgelerindeki yağış ve fırtına sel ile taşkınlara yol açarken, güneydeki Sicilya Adası ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 08:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 08:06
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        İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyi soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.

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        Lombardiya ve Piyemonte bölgeleri başta olmak üzere pek çok noktada hava sıcaklığı ciddi derecede düşerken, dün başlayan şiddetli yağış çok sayıda kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

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        Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da yoğun yağış dolayısıyla bazı cadde ve alt geçitleri su basarken, buralarda araçların da mahsur kaldığı görüldü. Ayrıca bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi.

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        Kuzeydeki yağışlı havadan etkilenen Cenova kentine de son 24 saatte 200 milimetre yağış düşerken, Principe tren garını su bastı.

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        Kentte pek çok cadde, oluşan taşkınlar sebebiyle sular altında kaldı. Cenova'da da çok sayıda ağaç devrildi.

        Ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde de şehir merkezindeki İtalya'nın Birliği Meydanı ve bazı caddeler sular altında kaldı.

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        Kuzeydeki bazı karayolları da yağış sonrası yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelanlar nedeniyle Cortina D'Ampezzo'da iki konaklama tesisinde mahsur kalan 70 kişi, İtalyan İtfaiyesinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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        Yoğun yağış nedeniyle Fransa-İtalya sınırının Fransa tarafında meydana gelen heyelan dolayısıyla iki ülke arasındaki tren seferleri de durduruldu.

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        Ülkenin batısındaki Sardinya Adası'na çok sayıda yıldırım düştüğü, Elba Adası'yla ana kara arasındaki feribot seferlerinin de şiddetli rüzgar nedeniyle durdurulduğu basına yansıdı.

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        Diğer yandan, Sivil Savunma da Lombardiya'da şiddetli yağışın yarın da sürebileceği tahminiyle sel ve taşkın olma riski nedeniyle "kırmızı alarm" verdi. Kuzeydeki diğer bölgeler; Veneto, Toskana ve Friuli Venezia Giulia bölgelerinde de turuncu alarm verildi.

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        SİCİLYA'DA ORMAN YANGINI

        Sicilya Adası'nın batısında farklı noktalardaki kırsal ve makilik alanlarda çıkan yangınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

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        Adanın batısındaki Trapani ile Palermo kentleri arasındaki bölgede dün başlayan yangınlar, gece boyunca sürerken, alevlerin bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği görüldü.

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        Trapetto isimli sahil beldesindeki bazı evler, gece boyunca alevlerin arasında kalarak yandı.

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        Tonnara di Scopello isimli turistik sahil beldesinde bulunan 200 kadar turist ise deniz yolu üzerinden kurtarıldı.

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        Yangınların, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopter ile karadan da ekiplerin müdahalesiyle bugün kontrol altına alındığı bildirildi.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #italya
        #yangın
        #Sel
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