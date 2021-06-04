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Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 99. son bölüm

ATV'nin yeni sezonuyla da izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 98. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini verdi ve ortalık karıştı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 99. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova, 99. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu ve büyük heyecana sahne olan son bölüm sonrası gözler yeni fragmana çevrildi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 99. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!
Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!

'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez! Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!

Müjgan'ın kaybının ardından, dünya olaylarından adeta elini ayağını çeken Fekeli ve Lütfiye, Fikret ile birlikte Kerem Ali'nin geleceğini planlamaktan başka bir konuyla ilgilenmez haldedir. Ancak Fekeli, şehir kulübünde, Hünkar Yaman Vakfı'nın daveti olunca Lütfiye hazırlanıp davete icabet eder. Sevda daha önce olduğu gibi yine, başı sıkıştığında Fekeli'den yardım isteyecektir. Yardım isteyeni geri çevirmeyen Fekeli, konağında bir misafir ağırlamak zorunda kalacaktır ama daha çok yeni Fikret ve Demir arasında yaşananlara benzeyen bir saldırı yine gerçekleşince, misafirini evinde daha fazla tutamaz! Çukurova bir kez daha, duvar ilanları ile bir sırrın açıklanmasına ev sahipliği yapmaktadır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 100. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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