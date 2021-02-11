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Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 83. son bölüm

ATV'nin yeni sezonuyla da izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 83. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Behice’nin etrafındaki çemberin iyice daralması damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 83. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova, 84. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu ve büyük heyecana sahne olan son bölüm sonrası gözler yeni fragmana çevrildi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

Behice, bu paranın Yılmaz’ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir! Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır! Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir’in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir’in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha’nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit’tedir.

Henüz kimsenin Gülten ve Çetin’in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır! Üstüne Gaffur’u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur’un üzerini çizecektir!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz’ın intikamını almak için Adnan Yaman’ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez. Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan’dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

Züleyha’nın İstanbul’dan davet ettiği polis dostu araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice’nin etrafındaki çember daralmaktadır! Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 84. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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