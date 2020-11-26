Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonBir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova konaknerede?
ABONE OL

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova konak nerede?

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Sorusu dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Uğur Güneş gibi başarılı isimleri buluşturuyor. Peki her perşembe izleyicileri ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova konak nerede? İşte Bir Zamanlar Çukurova çekim mekanları...

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova konaknerede?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın Yönetmenliğini ise Faruk Teber'in üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova izleyici tarafından sevilerek izleniyor. ATV' de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Dizinin konusu ne? İşte dizi severlerin merak ettiği konular...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR, KONAK VE HASTANE NEREDE?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Konak çekimleri Aladağ Çiftliği olarak tanıyacağımız çiftlik ilerleyen zamanlarda da bir çok dizide kullanılabilmek için inşa edildi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ki bu koca set platosu ve Aladağlar konağı Adana'nın Karahmetli köyüne kuruldu. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.

Dizinin hastane çekimleriyse; Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uğur Deniz Yılmaz kimdir? MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi?
TELEVİZYONMasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında?
Yonca Evcimik yeni şarkısı olay oldu! İşte Yonca Evcimik Ayıp Şeyler sözleri
TELEVİZYONYonca Evcimik'in olay yaratan Ayıp Şeyler sözleri
Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları ve konusu... Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi?
TELEVİZYONYaşamak Güzel Şey oyuncuları ve konusu
Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONİşte Alev Alev dizisi oyuncuları
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 63. bölüm fragmanı yayınlandı! ÇGHB 2 63. bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONÇGHB 2 63. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?
Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONHekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Mucize Doktor dizisi oyuncuları kimler? İşte Mucize Doktor oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONMucize Doktor dizisi oyuncuları kimler?
Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 8. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONSadakatsiz 8. bölümde neler oldu?
Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 14. bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONMenajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X