Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları, dizinin bu akşam ekranlara gelecek yeni sezon bölümü nedeniyle merak ediliyor. Yılmaz ile Züleyha'nın aşkının anlatıldığı Bir Zamanlar Çukurova geçen sezon büyük ilgi toplamıştı. Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon ise yüzleşmelerin teker teker yapılacağı ve büyük hesaplaşmaların yapılacağı görülüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda yaşanacaklar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

"Mala, mülke, servete kandığına nasıl inandım ben Züleyha'nın?"

Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) September 19, 2019

Züleyha, Demir'in çocuğunu aldıracak mı?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) September 16, 2019

Çukurova yine alev alev!

Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.

— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) September 11, 2019

Hünkar nereye gitti?

Züleyha eve döner ama ertesi gün de Hünkar ortadan kaybolur! Yılmaz'ın gerçekleri öğrendiğinden haberi olmayan Züleyha Demir'le hayatına devam edecek mi? Hünkar, nerede? Yılmaz ve Fekeli öğrendikleri ile hayatlarına nasıl devam edecekler? Yılmaz, şimdi kalbinde yeniden Züleyha atarken, Müjgan'ı da sevmeye devam edebilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Murat Saraçoğlu'nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Melike İpek Yalova, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç, Polen Emre, Mustafa Açılan ve Serpil Tamur yer alıyor.