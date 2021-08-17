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Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz'dan alkışlanacak hareket - Magazin haberleri
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Biran Damla Yılmaz'dan alkışlanacak hareket

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Köyceğiz yangınından kurtulan bir yavru köpeği sahiplendi. Adını Marla koyan Yılmaz, köpeği ile çekildiği fotoğrafı, "Küçük, büyük, sakat, yaralı diye ayırmadan, sadece onlara el uzatmamıza ihtiyaçları var." notuyla yayınladı

Biran Damla Yılmaz'dan alkışlanacak hareket - Magazin haberleri
"Onlara el uzatmamıza ihtiyaçları var!"
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HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, örnek bir davranışta bulundu. İki köpeği olan 24 yaşındaki oyuncu, Köyceğiz yangınından kurtulan bir canı sahiplendiğini açıkladı.

Instagram hesabından adını Marla koyduğu yavru köpeğiyle çekilen fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Bir sabah uyandım ve gözümü açtığım anda aklıma bir fikir geldi. Neden yangından bir şekilde kurtulan canlara ben de el uzatmayayım ki? Şu an en çok bizlere, bizim sevgimize, yuvamıza, ilgimize, rehabilitasyonumuza ihtiyaçları var. Küçük, büyük, sakat, yaralı diye ayırmadan, sadece onlara el uzatmamıza ihtiyaçları var.

Biran Damla Yılmaz, bu paylaşımıyla takipçilerinden taktir topladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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