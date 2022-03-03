"YANLIŞ HATIRLIYORSUNUZ"

İkili, gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde birlikte çekildiniz ancak ilişkiyi kabul etmemiştiniz. Şimdi ise el elesiniz..." sözlerinin üzerine, "Biz öyle bir şey yapmadık arkadaşlar, yanlış hatırlıyorsunuz." diyerek, gülmeye başladı.