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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ismini vermeyen arkadaşı ile yürüyen Birce Akalay, özel yaşamı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. "Ben ne zaman konuştum ki?" diyerek uzaklaşan Akalay, kısa saçlarından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.