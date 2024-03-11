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        Haberler Magazin Birce Akalay, güzel havanın tadını çıkardı - Magazin haberleri

        Birce Akalay, güzel havanın tadını çıkardı

        Birce Akalay, Bebek'te köpeğiyle objektiflere yansıyan oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:43
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Birce Akalay, Bebek'te köpeğiyle objektiflere yansıdı. Parkta köpeğiyle oyun oynayan Akalay, daha sonra sandalyesine oturarak kitap okudu. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Akalay; "Biliyorsunuz sokakta röportaj yapmıyorum köpeğimi getirdim biraz kitap okuyacağım başka zaman konuşuruz" dedi.

        Geçtiğimiz günlerde Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Habertürkten Onur Aydın tarafından görüntülenmişti. Kurtaş, sevgilisi Akalay’ın omzuna elini atarken Akalay da bir elinde köpeği ve uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekmişti. Gazetecilerin; "Beraber ilk fotoğraflarınız" demesine Akalay; “Başka zaman başka yerde konuşuruz, sokakta konuşmayalım teşekkürler” diyerek yürüyüşlerine devam etmişti.

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        #birce akalay
        #hakan kurtaş
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