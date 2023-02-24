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Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerinden biri olan Şanlıurfa'yı da büyük ölçüde etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ünlüler camiasından da destekler gelmeye devam ederken, Şanlıurfalı olan tanınmış isimler sosyal medyada yardım çığlıkları attı. İşte Şanlıurfalı olan ünlü isimler...

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  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    ERSİN ARICI

    1991 yılının Nisan ayında dünyaya gelen Ersin Arıcı aslen Şanlıurfalı'dır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    MİRKELAM

    Şarkıcı Mirkelam, İstanbul doğumlu’dur, aslen Şanlıurfanın köklü bir Türkmen ailesindendir. 
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    REHA MUHTAR

    1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Reha Muhtar, aslen Şanlıurfa’lıdır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    BÜLENT İNAL

    Başarılı oyuncu Mehmet Bülent İnal, 1973 yılında Şanlıurfa Hilvan’da dünyaya gelmiş ve 7 yaşına kadar burada yaşamıştır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    MÜSLÜM GÜRSES

    Uzun süre Adana'da yaşamış olan Müslüm Gürses aslen Fıstıközü Köyü, Halfeti İlçesi Şanlıurfa’lıdır, ve burada doğmuştur.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    MEHMET ALİ NUROĞLU

    7 Eylül 1979 yılında İstanbul’da Kasımpaşa'da dünyaya gelen Mehmet Ali Nuroğlu, baba tarafından aslen Şanlıurfa’lıdır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    FERHAT GÖÇER

    1970 doğumlu Ferhat Göçer babasının ve annesinin öğretmen olması sebebiyle Şanlıurfa'ya gitmiş ve burada Birecik'te dünyaya gelmiştir.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    RANA CABBAR

    Usta tiyatrocu Rana Cabbar aslen Şanlıurfa’lıdır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    NUREDDİN NEBATİ

    1964 yılında dünyaya gelen Nureddin Nebati aslen Şanlıurfa, Viranşehir doğumludur.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    ŞAHİN KENDİRCİ

    Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan ve Müslüm filminde rol alan Şahin Kendirdi, Adana doğumludur fakat baba tarafından Şanlıurfalı'dır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    DİLAN ÇITAK

    Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses tarafından Şanlıurfalı'dır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    CEMRE UYANIK

    MasterChef yarışmasıyla tanınan ve 1992 yılının Aralık ayında İstanbul’da dünyaya gelen Cemre Uyanık baba tarafından aslen Şanlıurfa’lıdır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    MİKA CAN RAUN

    2001 yılının Temmuz ayında Büyükada’da dünyaya gelen Mika Can Raun anne tarafından aslen Şanlıurfa’lıdır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    İBRAHİM TATLISES

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    İDO TATLISES

    15 Şubat 1992 yılında dünyaya gelen İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses tarafından Şanlıurfalı'dır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    MAHMUT TUNCER

    5 Mayıs 1961 yılında doğan Mahmut Tuncer, Karakeçili aşireti’nden Şanlıurfa’lıdır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    GİZEM TUNCER

    1992 doğumlu Gizem Tuncer usta sanatçı Mahmut Tuncer’in kızı olması sebebiyle Şanlıurfalı'dır.
  • Birçoğu memleketleri için yardım çağrısında bulundu! İşte Şanlıurfalı ünlüler...

    ECE ÜNER

    1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ece Üner, Şanlıurfalı Dinç Üner'in kızıdır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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