Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde hissedilirken çevre illerdeki hasar durumu, ölü ve yaralı sayısı araştırılıyor. İşte detaylar...