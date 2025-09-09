Birevim'den İzmir'de teslimat etkinliği

Birevim, düzenlediği 'Teslimat Şenliği’nde Ege Bölgesi'nden katılan 800’ü aşkın aileye ev, araç ve iş yerlerinin temsili tapularını teslim etti. Programda konuşan Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, "Son 6 ayda Türkiye genelinden düzenlediğimiz teslimat şenliklerinin 3'üncüsünü bugün İzmir'de gerçekleştiriyoruz. Daha önce Şanlıurfa ve Ankara'da teslimat şenliğimizi düzenledik. Bugün de güzel şehrimiz İzmir'de, 800’ü aşkın ailemiz ile bir aradayız. Onlar bu akşam kendi evine ve aracına sahip olmanın sevincini yaşarken biz de buna vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birevim'in tasarruf finansman sektöründe hızla büyüyen bir marka olduğunu söyleyen Öztürk, "Türkiye genelinde bulunan şubelerimizle herkese, her yerde finansman sağlıyoruz. Yeni planlamalarımızla şube ağımızı daha da genişleteceğiz. Son bir yılda sektördeki pazar payı artışı en yüksek olan markayız ve tasarruf sahiplerimizin teveccühü ile yükleşimizi daha da arttırmaya devam edeceğiz. Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de her 7 aileden birine ulaşmış durumdayız. Amacımız, İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’deki tüm ailelere dokunmak, ev, araç ve iş yeri sahibi olmalarına vesile olmak. Vatandaşlarımız tarafından tasarruf finansman sektörünün tanınması ve faydalanılması için çalışıyoruz. Çünkü tasarruf finansman sistemi ile insanların borç yükü altında ezilmeden, tamamen kendi birikimleriyle ev, araç ve iş yeri sahibi olmasını sağlayan bir finansal model sunuyoruz. Bu nedenle tasarruf finansman sistemi ne kadar yayılırsa milli ekonomimizin de o kadar istikrarlı ve güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz. “Tasarruf Finansmanı Milli Ekonominin Kaldıracıdır” anlayışla hem değerli tasarruf sahiplerimizi borç yükünden uzak tutuyor hem de öz kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Geleneksel finans sistemlerinin dışında birlikten doğan güçle, dayanışmayı esas alarak güçlü bir toplumun temel taşını oluşturuyoruz.” dedi.

REKLAM Birevim'in kurulduğu tarihten bu yana 300 bin ailenin tasarruf planı oluşturmasına, 100 bin ailenin de ev ve araçlarına kavuşmasına vesile olduklarını dile getiren Öztürk, "Bu rakamlar yeterli değil. Amacımız 100 binleri, milyonlara, 10 milyonlara ulaştırmak. İzmir bölgesi tasarruf finansmanını çözen ve bu uygulamadan faydalanan bir şehrimiz. Son yıllarda hem hacim hem de tasarruf sahibi sayısı olarak en çok büyüyen şehirlerimizden biri. Biz şu anda 3 şube ile İzmir'de tasarruf sahiplerine hizmet sunuyoruz. Ama onların bize gösterdiği güven ve verdikleri destek sayesinde sene sonuna kadar 2 şube daha açıp 5 şube ile İzmir’de finansal rehberliklerimize devam etmeyi planlıyoruz" açıklamalarında bulundu. "Klasik finans metotlarında insanlar borçlanarak ve faiz yükü altına girerek ev ve araç hayallerine ulaşmaya çalışıyorlar" diyen Öztürk, "Günümüzde temel ihtiyaç diyeceğimiz ev ve araç sahibi olmak ise bu şekilde bir hayal haline geliyor. Biz, insanları borç yükü altına sokmadan dayanışmanın ve birlikteliğin gücüyle bir araya gelerek hayalindeki ev ve araca ulaşmasını sağlıyoruz. Günümüzde klasik finans metotlarında bir ev aldığınızda belki 4 ev maliyeti ile karşılaşıyorsunuz. Ancak tasarruf finansman sistemiyle bir evin maliyeti, bir ev fiyatına geliyor. Dolayısıyla vatandaşlara net bir fayda sağlamış oluyoruz. Bu nedenle biz uyguladığımız tasarruf finansmanına 'fayda odaklı finans modeli' diyoruz" dedi.