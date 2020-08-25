İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

ŞİMDİYE KADAR 139 TERÖRİST TESLİM OLDU

Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi.

2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139’a yükseldi.