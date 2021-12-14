Biricik Suden: Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok!

"Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok!" 0:00 / 0:00

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MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden (58), paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"DALGA GEÇMEYİN, YENİ BAŞLIYORUM"

Spora her zaman önem verdiğini belirten ve bir dönem Tai Chi ile uğraşan Suden, bu kez direk dansı öğrenmeye başladı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Biricik Suden, "Dalga geçmeyin, yeni başlıyorum." dedi.

"CİNSELLİK İÇİN DİREKLERE SARILMAYA İHTİYACIM YOK!"

Olumlu yorumların yanı sıra eleştirilere de maruz kalan ünlü isim, gelen tepkilere yanıt vermeyi de ihmal etmedi. Bir paylaşımda daha bulunan Suden, "Bu zor, güç, denge ve teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok. Sizlerin de olmasın..." ifadelerini kullandı. Alanson da eşinin gönderisine alkış emojileri koyarak, destek verdi.

"HER GÜN SPOR YAPIYORUM"

Öte yandan Biricik Suden, daha önce bir takipçisinden gelen, "Nasıl besleniyorsunuz? Bir de haftanın kaç günü, kaç saat spor yapıyorsunuz? Kesinlikle süper görünüyorsunuz. Bravo size!" sorusuna yanıt vermişti.

Suden, "Beslenme konusu çok detaylı, buradan yazmam zor olur. Yeni sorulara kapı açar ve uzar, gider. Spor haftada en az 3-4 gün yapmalısınız. Ben 7 gün yapıyorum. %80'i beslenmedir bu işin. En geç 23.00'da uykuda olmak da önemli." açıklamasında bulunmuştu.