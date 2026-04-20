        Haberler Magazin Biricik Suden'den tepkilere yanıt: Duruşumdan ödün vermeyeceğim - Magazin haberleri

        Biricik Suden'den tepkilere yanıt: Duruşumdan ödün vermeyeceğim

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası yaptığı açıklamayla tepki çeken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, "Bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız" diyerek, eleştirilere yanıt verdi

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 23:33
        Türkiye, geçtiğimz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları ile sarsılmıştı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda; 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

        Ünlü isimler, yaşanan acı olayın ardından üzüntülerini dile getirirken, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in, "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?" sorusuna verdiği cevap tepki toplamıştı.

        Suden, kendisine yöneltilen, "Neden okul saldırısıyla ilgili bir tepki vermiyorsun?" sorusuna; "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" yanıtını vermişti.

        Demet Akalın, Suden'in bu sözlerini eleştirmiş ve "Adına 'Sarı Laleler' şarkısı yazılan kadın; bir an önce o iğneleri bırak. İnsanlar bu kadar acı çekerken, toprak olacak kaslarını düşünmen büyük bir rezillik. Biraz merhamet" ifadelerini kullanmıştı.

        Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin saptırıldığını ifade etti.

        "RUTİNİME DEVAM EDECEĞİM"

        Suden şu ifadeleri kullandı: Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır. Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi; üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim.

