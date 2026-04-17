        Biricik Suden'e tepki yağdı

        Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yaptığı açıklamayla büyük tepki çekti

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 09:08
        Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.

        "Başımız sağ olsun"
        "Başımız sağ olsun" Haberi Görüntüle

        Ünlü isimler, yaşanan acı olayın ardından üzüntülerini dile getirirken, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in, "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?" sorusuna verdiği cevap tepki topladı.

        Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" dedi. Suden'in bu sözlerine tepki yağdı.

        Uzun süredir Tai Chi sporuyla uğraşan Biricik Suden, sık sık kaslı görüntüsüyle gündeme geliyor.

        Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer: 9 ölü, 13 yaralı!

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcıs...
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
