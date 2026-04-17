Biricik Suden'e tepki yağdı

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.

Ünlü isimler, yaşanan acı olayın ardından üzüntülerini dile getirirken, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in, "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?" sorusuna verdiği cevap tepki topladı.

Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" dedi. Suden'in bu sözlerine tepki yağdı.

Uzun süredir Tai Chi sporuyla uğraşan Biricik Suden, sık sık kaslı görüntüsüyle gündeme geliyor.