Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Ünlü isimlerden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaralılara acil şifalar diledi, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 09:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Başımız sağ olsun"

        Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda yaşanan ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının şokunu yaşarken, yüreklerimize kor düşüren haber, Kahramanmaraş'taki bir ortaokuldan geldi. Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesinde eğitim veren Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. Saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yaşanan dehşetin ardından ünlü isimler, saldırıda yaralananlar için acil şifalar dilerken hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladılar.

        Tarkan: Yaşanan saldırılar çok üzücü ve de çok endişe verici. Çok üzüldüm. Böyle korkunç olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, okullarda çocukların ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum.

        Demet Akbağ: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

        Derya Baykal: Çocuklarımızın yeri korku değil, güven olmalı. Çok üzgünüm çok... Kaybettiklerimize rahmet, yaralılara acil şifa, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

        Burcu Özberk: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden çocuklarımıza ve değerli öğretmenlere ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. İki gündür yaşanan bu korkunç saldırıyı anlamamakla birlikte büyük bir üzüntü yaşıyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.

        Hadise: Kahramanmaraş'tan gelen haberler gerçekten çok üzücü. Çocukların ve öğretmenlerin hedef alınmasını anlamak mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olanlar bir an önce sağlığına kavuşur umarım. Kalbim sizinle.

        Gupse Özay: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

        Anıl Altan: Kaybettiklerimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilerim. Yaralılar ve etkilenenlere geçmiş olsun. Acil şifalar Kahramanmaraş.

        Alişan: Allah'ım sen sabır ver. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin, yavrularımızın ailelerine sabır diliyorum. Hepsinin mekânları cennet olsun. Ne oluyor bize? Bu çocukları kim kullanıyor? Kimler tarafından kullanılıp böyle eylemler yapıyorlar? Ne olur sahip çıkalım çocuklarımıza. Kimlerle geziyorlar, kimlerle arkadaşlık ediyorlar, ne izliyorlar takip edelim. Çok üzgünüm çok...

        Hülya Koçyiğit: Okullara yönelik yaşanan korkunç saldırılarda ne yazık ki hayatını kaybeden evlatlarımıza ve eğitmenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm eğitim camiasına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Acımız çok büyük.

        Fırat Tanış: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta saldırılar sonucu hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralı evlatlarımıza ve öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum.

        Türkan Şoray: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Onlara dayanma gücü diliyorum. O öğretmenimiz artık öğrencilerine ışık saçamayacak. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı. Şaşkınım ve çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Yaralanan öğrencilerimize de acil şifalar diliyorum.

        Nebahat Çehre: Hüzün içindeyiz. Şiddetin karşısındayız. Başımız sağ olsun.

        Edis: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan haince saldırılar çok üzücü. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

        Demet Özdemir: Çok üzgünüm. Artık kelimem kalmadı. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Başımız sağ olsun.

        Zeynep Bastık: Kahramanmaraş'ta bir okulda, eğitim-öğretim yuvasında, bir öğrenci tarafından planlanan ve gerçekleştirilen bu hain saldırı gerçekten çok yıkıcı ve çok yaralayıcı. Çok, çok üzgünüm. Tüm hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

        Burak Yörük: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
