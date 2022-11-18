Sergi turu

Öte yandan daha önce Sokullu'yu ailesiyle bir araya getirdiği Eda Gürkaynak'a hatırlatılınca, "Gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Birbirimizi yükselttiğimiz, çok elverişli olduğumuz bir dönemdeyiz." şeklinde konuşmuştu.

İlişkilerinin resmiyete dökülmesi için bir beklentisinin olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Bu işler hayırlısı... Her şey iyi gidiyor. Mutluyum, acelemiz yok. Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Birkan'ı da ilk günden beri tanıyorlar, gayet iyi anlaşıyorlar. Ben çok severim böyle ailece güzel zaman geçirmeyi..." demişti.

Birlikteliklerinde sorun yaşamadıklarını dile getiren Eda Gürkaynak, "Her ilişkide sorunlar vardır ama biz gerçekten muhabbet etmeyi seven, sorunlar üzerine durup, daha yapıcı olan iki karakteriz. O yüzden böyle aklıma gelen sorunlu bir zamanımız olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Sokullu'nun gece gezmesinden rahatsız olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Birkan'ın arkadaşlarıyla beraber olması beni hiç rahatsız etmiyor. Birkan çok saygı duyan ve sınırlarını çok iyi bilen bir insan." demişti.

Sevgilisiyle birlikteliğiyle alakalı konuşan Birkan Sokullu da "Güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey çok yolunda. Çok mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Eda Gürkaynak'ın ailesiyle bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Sokullu, "O aileye girmek değil, tanışıklık... O da benim ailemi tanıyor. Bu çok güzel bir şey. Mutluluğumuzu kendi çevremizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sinerjimiz çok yüksek. Umarım böyle devam eder." şeklinde konuşmuştu.

"EVLİLİK" AÇIKLAMASI

Evliliğe sıcak baktığını söyleyen Birkan Sokullu, "Bu konuyla alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız." açıklamasını yapmıştı.