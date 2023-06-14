Birkan Sokullu: İlişkimiz çok güzel gidiyor

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"



Eda Gürkaynak ile olan ilişkisinin çok iyi gittiğini ifade eden Birkan Sokullu, basın mensuplarının 'evlilik' sorularına, "Her şey yolunda. İlişkimiz de çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz" yanıtını verdi.