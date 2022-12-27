BİM 30 Aralık Cuma aktüel ürünler listesinde bu hafta tecere tavdan bisiklete, sera dolabından ütüye birçok ürün raflarda yer alacak. Peki, BİM aktüel indirimli ürünler 30 Aralık listesinde hangi ürünler var? Merak edenler için BİM aktüel indirimli üzrünler idnirimli ürünler listesinde öne çıkan ürünler...