bisküvili kabak tatlısı tarifi

Bisküvili Kabak Tatlısı Nasıl Yapılır? Kışın meyvesi kabak ve her evde bulunan çaya batırdığımız pötibör bisküvisiyle yapılan renk uyumu çok hoş olan. Sofralarda göz doldurmayı başaran bir tarifle karışınızdayız. Misafirlerinizden tam not alacağınız bu tarifi denemeden geçmeyin.

Bisküvili Kabak Tatlısı Malzemeler:

2 kg balkabağı

1 su bardağı su

2 paket pötibör bisküvi

Yarım su bardağı toz şeker

Muhallebi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1,5 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

Bisküvili Kabak Tatlısı Yapılışı: