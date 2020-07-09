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Bitaksi ve Fiat, koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak için güçlerini birleştirerek ‘Kabinli Taksi’ projesini hayata geçirdi.

Yeni normale geçiş sürecinde halkın endişesine kulak verdiklerinin altını çizen Bitaksi Genel Müdürü Kaan Sancaklı, "2013 yılından bu yana taksi sürücüleri ve yolcuları bir araya getiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 35 milyon yolculuğa dijital ev sahipliği yaptık. Yeni normale geçiş sürecinde halkımızın endişesi halen devam ederken, yolculuk yapmaktan çekinen pek çok kişi var. Öte yandan günde yaklaşık 800 bin yolculuğa ev sahipliği yapan taksi sektörü hem yolculuk sayısında hem de ekonomik olarak büyük bir durgunluğa girdi. Proje kapsamında, hem yolcu hem de sürücülere güvenli ve izole yolculuk imkanı sağlanmış oluyor” dedi.

Tofaş Ar-Ge Merkezi tarafından, Fiat Egea araçlarla uyumlu bir panel üretildiğine değinen Sancaklı, "Bu panelin yer aldığı Egea Kabinli Taksiler ile daha güvenli bir yolculuk sunarak vatandaşlarımızın ve her gün onbinlerce yolculuğa ev sahipliği yapan Bitaksi kullanan sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, yolcular, Bitaksi uygulamasının ana ekranından, 'Kabinli' seçeneğini seçtiklerinde ve 'BiTaksi Gönder'e tıkladıklarında en yakındaki Kabinli Taksi yolculara ulaşıyor. Ayrıca, 'Kabinli Taksi'lerin sarı klasik taksiler ile herhangi bir fiyat farkının bulunmadığıa kaydediliyor.

Proje kapsamında ilk 100 araç için panel montajının Bitaksi tarafından gerçekleştirildiği açıklanırken, bu araçların bugün itibarıyla İstanbul'da hizmete başladıkları bildirildi.

'HER EGEA SAHİBİ ALABİLİR'

Projeyle ilgili bilgiler veren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Pandemi döneminde artan sosyal mesafe gerekliliği ve ulaşımda izole olma ihtiyacının da etkisiyle otomobile talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu bakış açısıyla bize ulaşan BiTaksi’nin talebiyle, taksi yolcuları ve sürücülerini virüsten koruyacak kabin sistemini oluşturduk. Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen kabin izolasyon sistemimiz, titiz bir güvenlik anlayışı ile piyasadaki uygulamalardan farklı olarak sürücü ve yolcuyu koruyacak, teması en aza indirecek çözümler içeriyor. Örneğin, izolasyonu sağlayan panelin üst kısmında kullanılan PETG malzeme sürücü ve yolcu güvenliği düşünülerek ve gerekli testlerden geçirilerek tercih edildi. Panelin alt ve üst kısımları, araç tasarımına göre formlara sahip. Bu formlar parçaların araç ile uyumunu sağlamak amacıyla tasarlandı ve özel olarak üretilen kalıplarda oluşturuldu" dedi.

Yolcunun aracın klimasından faydalanabilmesi için panelin üzerine özel tasarım bir hava dağıtıcısı eklediklerini anlatan Aytaç, "Tercihe bağlı olarak hava, özel bir koruyucu filtreden geçerek arka bölüme ulaşıyor. Kullanılan filtre, 0,05 mikron boyutunda mikroorganizmaları ve partikülleri tutabilmektedir. Kovid-19 boyutu ise 0,10 mikrondur ve filtrenin tutabildiği boyutlardadır. Filtre, üzerindeki aktif karbon ve organik katmanlar sayesinde, alerjen ve mikroorganizmaların geçiş riskini minimize etmektedir" diye konuştu.

Koruma panellerinin montajının, yetkili servislerde yapıldığı bilgisini paylaşan Altan Aytaç, "Ayrıca sadece İstanbul ve Ankara’da değil, tüm Türkiye’deki ihtiyaç duyan Egea sahipleri, Fiat bayi ve yetkili servislerine giderek bu koruma panellerini satın alıp otomobillerine montajını yaptırabilecekler. Fiyatlandırmamız ise KDV ve montaj işçiliği dahil 2 bin 500 TL olacak” bilgisini verdi.