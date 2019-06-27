Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto pra birimi olan Bitcoin'de hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda Facebook'un krito parası Libra'yı tanıtmasıyla artan güven ve ülke tahvillerinin getirilerinin düşmesi sebebiyle yatırımcıların alternatif araç arayışı sayesinde yükselen Bitcoin'de dün akşam başlayan ve bu sabah devam eden çok sert bir düşüş yaşandı.

TSİ 23.00 civarında 13 bin 793 dolarla son 1.5 yılın zirvesini gören Bitcoin'in değeri bu seviyeden gelen satışlarla bir anda gerilemeye başladı. Sadece 1.5 saat içerisinde Bitcoin'in değeri 12 bin 349 dolara geriledi. Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla saat 3.30'da 13 bin 298 dolara kadar yükselse de bu seviyede tutunamadı. Bugün saat 13.15 itibarıyla 11 bin 909 dolara kadar geriledi. Yani 16 saatte dolar karşısında yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

COINBASE'DE TEKNİK ARIZA

Analistler Bitcoin'deki sert düşüşün son dönemdeki yükselişinin ardından gerçekleşen kâr satışları sebebiyle yaşandığını belirtti. Ancak en büyük kripto para borsalarından birisi olan Coinbase'de yaşanan teknik sorunlarla Bitcoin'deki düşüşün başlangıç saatinin neredeyse aynı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar Coinbase'de yaklaşık 1 saat boyunca alım-satım yapamzken diğer kripto paralar da Bitcoin'le beraber çakıldı. Son 24 saatte Ethereum yüzde 7, Ripple yüzde 11, Bitcoin Cash yüzde 12, Litecoin ise yüzde 13 değer kaybetti.

Bitcoin bugün yaşanan gerilemeye rağmen 2019 genelinde hala yatırımcılarının yüzünü fazlasıyla güldürmüş durumda. Bitcoin şu ana kadar 2019 genelinde dolar karşısında yüzde 207 değer kazandı. Yine de bugün yaşanan düşüş kripto para piyasasının ne kadar oynak ve riskli olduğunu bir kez daha kanıtladı.