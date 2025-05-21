Bitcoin'de yeni tarihi zirve

Ticaret savaşı endişelerinin azalması, dünya genelinde merkez bankalarından beklenen faiz indirimleri ve azalan jeopolitik korkular kripto paralarda yükselişi beraberinde getirdi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin bugün yüzde 4.5 yükselerek 109 bin 487 doları gördü. Böylece Bitcoin son 1 ayda dolar bazında yüzde 24 değer kazandı.

Piyasa değeri bakımından 2. büyük kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 3.5'lik değer kazancıyla 2.565 dolara çıktı. Ethereum gün içinde 2.600 doların üzerini görse de TSİ 18.15 itibarıyla bu seviyeye tutunamadı.

Yükselişler piyasa geneline yayılırken kripto paraların toplam piyasa değeri, Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saatte 100 milyar dolar artarak 3.43 trilyon dolara çıktı.