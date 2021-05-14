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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk sosyal medya üzerinden kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Önceki gün Tesla'nın Bitcoin'le araç satışını askıya aldığını açıklayan Musk dün akşam Dogecoin'le ilgili paylaşımda bulundu.

Musk Twitter hesabından işlem verinmliliğini artırmak için Dogecoin geliştiricileriyle çalıştığını açıkladı.

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Attığı tweetin ardından Dogecoin fiyatında hızlı bir yükseliş yaşandı. Söz konusu tweet öncesinde 0.42 dolar seviyesinde bulunan Dogecoin bu sabah 0.56 dolara yükseldi. Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 değer kazandı.

BITCOIN HENÜZ TOPARLANAMADI

Elon Musk'ın önceki günkü açıklaması öncesi 56.000 dolarda olan Bitcoin ise kayıplarını henüz telafi edemedi. Bitcoin fiyatı 49.000-50.000 dolar arasında seyretmeye devam ediyor.

Tesla'nın kararının ardından yaşanan şokun etkisi sadece Bitcoin'de değil tüm kripto paralarda hissedilmeye devam ediyor. Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 72'si son 24 saatte dolar bazında değer kaybetti.