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Haberler Kripto Para Bitcoin Fed kararına nasıl tepki verdi?
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Bitcoin 24.000 doların üzerini gördü

Dün akşam 23.000 doların altını gören Bitcoin, Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından bu sabah karşı 24.100 doların üzerini gördü. Daha sonra 24.000 dolarlık kritik seviyenin altına çekilse de günlük yükselişi yüzde 3'ü aştı. Ethereum yüzde 5.8 değer kazanarak 1.675 dolara çıkarken kripto paraların toplam piyasa değerinde Powell'ın konuşması öncesine göre 51 milyar dolarlık artış yaşandı. Son yükselişlerle Bitcoin'in 2023 genelindeki yükselişi yüzde 43'ü buldu

Bitcoin Fed kararına nasıl tepki verdi?

Dün akşam Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına giderken piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrilmişti.

Powell enflasyona karşı katı duruşunu sürdürüp, bu yıl faiz indirimi öngörmediğini belirtse de piyasaların korktuğu ölçekte bir 'şahin' açıklama gelmedi.

Konuşmanın ardından dolar endeksi 101'in altına gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolarda zayıflama yaşanması diğer finansal varlıklara yaradı. Bundan kripto paralar da faydalandı.

İLK 5 DAKİKADA DÜŞMÜŞTÜ

Dün akşam 22.30'daki Powell'ın konuşması öncesi Bitcoin gelen satışlarla 23.044 dolara kadar gerilemişti. Fed Başkanı konuşmasının ilk 5 dakikasında enflasyonla mücadele vurgusu yaparken Bitcoin de 22.877 dolara düştü. Ancak Powell'ın konuşmasının devamında Bitcoin yönünü yukarı çevirdi. Saat 23.00 civarında 23.400 doları aştı.

Bu sabaha karşı ise dünyanın en büyük kripto parasında alımlar özellikle Asya piyasalarının açılmasının ardından hızlandı. Bitcoin TSİ 4.00 civarında 24.167 dolara kadar çıktı. 24.000 doların üzerinde gelen satışlarla saat 8.00 itibarıyla 23.908 dolara çekildi. Son çekilmesine rağmen günlük yükselişi yüzde 3.3 oldu.

PİYASA GENELİNE YAYILDI

Fed sonrası esen olumlu rüzgarlar tüm kripto para piyasasına yayıldı. Bu sabah itibarıyla Ethereum günlük yüzde 5.8 yükselerek 1.675 dolardan işlem gördü. Binance Coin yüzde 5.6 yükselerek 329 dolara, Ripple yüzde 2.1'lik yükselişle 0.41 dolara, Cardano (ADA) da yüzde 5.6 değer kazanarak 0.40 dolara yükseldi. Dogecoin yüzde 1.9 ile ilk 10'da yer alan kripto paralar arasında en düşük yükselişi yaşarken Polygon bunun tam tersi bir şekilde yüzde 12 değer kazandı.

51 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Kripto paraların toplam piyasa değeri Powell'ın konuşması öncesi 1 trilyon 40 milyar dolar seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 1 trilyon 91 milyar dolara çıktı. Yani piyasa değerinde toplam 51 milyar dolarlık artış yaşandı.

Son yükselişlerle beraber 2023 genelinde Bitcoin'deki yükseliş yüzde 43'ü, Ethereum'daki ise yüzde 39'u buldu.

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