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Kripto para birimi Bitcoin , ABD'de Bitcoin vadeli alım satımlarına yatırım yapacak borsaya kote olan ilk fonun (ETF) New York borsasında dün işlem görmeye başlamasından sonra rekor seviyesinin hemen altında seyretti.

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Yatırımcılar ProShares Bitcoin Strategy ETF gibi Bitcoin vadeli işlemleri yapacak ETF'lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahipler.

Bugün %0.4 düşüşle 63,998 dolar seviyesinde işlem gören dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin bu yıl 14 Nisan'da ulaştığı tarihi zirvesi 64,895.22 doların hemen altında seyretti. Bitcoin, dün gece 64,499 seviyesine kadar yükseldi.

Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF günü 41.94 dolar seviyesinde %2.59 primle kapattı.

Analistler, ProShares ETF hisselerine çoğunlukla küçük yatırımcıların ve borsada yoğun işlem yapan şirketlerin rağbet gösterdiğini, büyük çaplı blok işlemler yapan kurumsal yatırımcıların şimdilik kenarda beklediklerini belirttiler.