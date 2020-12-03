Bitcoin ne kadar oldu? HIZLI DÜŞÜŞ! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.02 artışla 19,069.05 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 5.84'e çıkarken, birimin toplam piyasa hacmi de 354.33 milyar dolara yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, son 24 saatte yaklaşık 24 milyar dolarlık artışla 568.29 milyar dolara yükselerek, geçen hafta ulaştığı 575.96 milyar dolarlık yeni zirvesine yaklaştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 72 milyar dolarlık sert düşüşle önceki 24 saatte ulaştığı 230 milyar dolardan 158 milyar dolara indi.

Toplam 7,847 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,854 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.02 artışla 19,069.05 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.11 artışla 593.93 dolar,

3.XRP yüzde 2.61 artışla 0.62 dolar,

4.Tether yüzde 0.00 artışla 1.00 dolar,

5.Litecoin yüzde 4.56 artışla 87.82 dolar,

6.Chainlink yüzde 5.31 artışla 13.88 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 2.47 artışla 291.76 dolar,

8.Cardano yüzde 2.82 artışla 0.15 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.65 artışla 5.44 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.81 artışla 30.19 dolardan işlem görüyordu.