Dün 8 bin 365 dolarla yılın zirvesine ulaşan dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin'de sabah saatlerinde büyük bir düşüş yaşandı. Gün içinde 8 bin 100 dolar seviyesinde yatay bir seyir izleyen Bitcoin gece saatlerinde 8000 doların altına indi. Ancak asıl büyük satış 7 bin 765 dolar seviyesindeyken geldi. Saat 5.40'ta bu seviyede bulunan Bitcoin bir anda büyük bir satış dalgasına maruz kaldı. Saat 6.10 itibarıyla 6 bin 641 dolardan alıcı buldu. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla hızlıca 7 bin 300 dolar seviyesine geldi. Saat 9.30 itibarıyla 7 bin 200 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'de yaşanan bu düşüşün herhangi bir görünür sebebi ise bulunmuyor. Bitcoin'de son 24 saatte yüzde 10'luk kayıp yaşanırken, Ethereum'da yüzde 8 Ripple'da ise yüzde 14 düşüş yaşandı.