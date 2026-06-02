        Bitlis'in doğa ve inanç turizminde yükselen değeri: İncekaya

        Bitlis'in Tatvan ilçesi İncekaya köyü, doğal güzellikleri ve inanç turizmi gibi değerleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Tatvan ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İncekaya köyü, Van Gölü manzarasıyla bütünleşen doğal yapısı ve tarihi dokusuyla bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında gösteriliyor.

        Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bölgenin, Van Gölü'nün manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlarken, kentin turizm potansiyeline de önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

        Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, İncekaya Por bölgesinin, doğal ve kültürel zenginliklerle öne çıktığını belirterek, hilal şeklini andıran koyu, kayalara oyulmuş tarihi mağaraları ve türbeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

        DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ

        Bölgenin dağcılık ve doğa sporları açısından da önemli potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Önen, zirveye ulaşmak isteyen dağcıların yaklaşık 2 ila 3 saat süren yürüyüş ve tırmanış rotalarını kullandığını söyledi.

        Kamplar, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık faaliyetleri için elverişli alanların yer aldığını anlatan Doç. Dr. Önen, bölgenin özellikle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini söyledi.

        İncekaya köyünün yalnızca doğal güzellikleriyle değil, inanç turizmi yönüyle de öne çıktığını belirten Doç. Dr. Önen, türbe ziyaretleri nedeniyle yılın farklı dönemlerinde çok sayıda kişinin bölgeye geldiğini söyledi.

        Öte yandan, bölgedeki bazı sarp kayalık ve parkurlarda güvenlik risklerinin bulunduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Önen, özellikle deneyimsiz dağcıların tek başlarına hareket etmemeleri gerektiğini, bazı rotaların profesyonel deneyim gerektirdiğini, olası kazaların önüne geçilebilmesi için ziyaretçilerin rehber eşliğinde tırmanış yapmasının önem taşıdığını belirtti.

