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        Haberler Yaşam Yamaçlara kurulmuş! Bitlis'in 300 yıllık mirası

        Bitlis'in köylerindeki 300 yıllık taş ve ahşap evler zamana direniyor

        Bitlis'in Hizan ilçesindeki köylerde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarileri ve özgün dokularıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Yamaçlara kurulan tarihi yapılar, taş işçiliğiyle dikkat çekerken doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        İlçeye bağlı bazı köylerde taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı.

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        Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulan, taş işçiliği ve geleneksel mimarisiyle dikkati çeken evler, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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        Bölgeye gelen doğaseverler, tarihi ve kültürel mirası yansıtan evleri fotoğraflıyor.

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