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Bitlis'te 4.2 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem tablosu 7 Nisan (Kandilli ve AFAD)

DEPREM... Akdeniz 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan deprem sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesine çevrildi. Ardından Bitlis'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 7 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Bitlis'te 4.2 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem tablosu 7 Nisan (Kandilli ve AFAD)

Kandilli ve AFAD son depremler 7 Nisan listesi bugün Akdeniz'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki, ardından da Bitlis'teki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bitlis'te meydana gelen deprem saat 11.47'de kaydedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre deprem Güroymak ilçesinin Saklı mevkiinde ve yerin 5.4 kilometre altında meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

İşte 7 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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