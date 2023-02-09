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Bitlisli gönüllü kepçe operatörleri deprem bölgesinde çalışmak için yola çıktı

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 16 gönüllü iş makinesi operatörü, depremden etkilenen Adıyaman’a gitmek üzere yola çıktı.

Bitlisli gönüllü kepçe operatörleri deprem bölgesinde çalışmak için yola çıktı
İHA

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin ilk anından itibaren Bitlis Valiliği, bölgeye çok sayıda ekip ve yardım TIR'ları gönderdi.

Deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmaları için özellikle iş makinesi ve vinç ihtiyacı duyuluyor. Arama kurtarma ekiplerinin kaldıramadığı dev beton blokları hızla kaldırarak enkaz altındaki yaralı vatandaşların kurtarılması için bu araçlar oldukça önemli. Çöken bina sayısının fazla olmasından dolayı bu konuda şirketlerin ve bireylerin de gönüllü olarak çalışmalara katkı sunuyor. Bu çerçevede Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 16 gönüllü iş makinesi operatörü depremden etkilenen Adıyaman’a gitmek üzere yola çıktı.

Sait Başbay isimli operatör, “Biz Bitlis ve ilçelerinde toplamda 16 kişi gönüllü operatör Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde deprem bölgesine çalışmak için yola çıktık. İnşallah gereken gayreti göstereceğiz” dedi.

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