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HaberlerGündem3. SayfaBİTMİYOR! Son dakika: Otoyol kenarında kadına şiddet! - Haberler
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Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet! Çocuğun gözleri önünde saldırdı

Samsun'da İbrahim Zarap adlı saldırganın 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşi Emrihe Metegül'e uyguladığı şiddeti hatırlatan bir olay daha yaşandı. Başkentte bir şahıs, otoyol kenarında tartıştığı kadına sözlü şiddette bulundu. O anlar kameralara yansırken, şahıs kendisine tepki gösteren tır sürücüsünün de üstüne yürüdü

BİTMİYOR! Son dakika: Otoyol kenarında kadına şiddet! - Haberler
Otoyol kenarında kadına şiddet!
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İHA

Olay, dün akşam Ankara-Niğde Otoyolu çıkış varyantında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir erkek ile bir kadın bilinmeyen bir sebeple otoyolda tartışmaya başladı.

İHA'da yer alan habere göre, tartışma büyüyünce şahıs, kadına yol ortasında sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şahıs kadına sözlü saldırıda bulunurken, o esnada yanlarında bulunan çocuk ise korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken sürücü adama korna basarak tepki gösterirken, şahıs tır sürücüsünün de üstüne yürüdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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