Dünyaca ünlü model Hadid sert çıkıştı! ABD'nin de payı var

Otoyol kenarında kadına şiddet! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün akşam Ankara-Niğde Otoyolu çıkış varyantında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir erkek ile bir kadın bilinmeyen bir sebeple otoyolda tartışmaya başladı.

İHA'da yer alan habere göre, tartışma büyüyünce şahıs, kadına yol ortasında sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şahıs kadına sözlü saldırıda bulunurken, o esnada yanlarında bulunan çocuk ise korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken sürücü adama korna basarak tepki gösterirken, şahıs tır sürücüsünün de üstüne yürüdü.