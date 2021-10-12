Balık istifi 29 göçmen! Şoke eden görüntü!

Bitlis İl jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan karayolunun Sarıkonak köyü mevkiinde yol kontrolü yaptı.
29 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 SÜRÜCÜ YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre durdurulan iki otomobilde arama yapıldı.
Otomobillerin içinde ve bagajlarına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.
SÜRÜCÜLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR