Egzama, mantar ve kepek gibi cilt sorunlarını geçirmesiyle meşhur olan Bıttım sabunu; Mardin’in Botan bölgesinde doğmuş olmasına karşın Siirt ile özdeşlemiş durumdadır. Üretildiği bölgede “Botan sabunu” adıyla da tanınan Bıttım sabunu, deri dökülmelerini önleyerek birçok saç sorununu da çözer. Saçları besler ve yumuşacık hale getirir. Aynı zamanda, saçların erken beyazlamasını da önler. Cizre, Şırnak’ta da üretilen Bıttım sabunu tamamen doğal ürünlerden meydana getirilir. Bıttım sabununun rengi sarı ve yeşil olur. İşte Buttım Sabununun faydaları...

Bıttım Sabununun faydaları nelerdir?

Saç dökülmelerini engeller ve neredeyse tamamen durdurur. Ancak bu etkinin aktif olması için, bıttım sabununu sürekli ve sık bir şekilde kullanmak gerekir.

Kepeklerin ortadan kalkmasına yardım eder ve yeni kepek oluşumunun da önüne geçer.

Saçların beyazlamasını yavaşlatmaya yardımcıdır. Eğer hafif kırlaşmaya başlamış saçlarınız varsa, bıttım sabununu kullanarak 7 ile 8 ay arası bir sürede saçlarınızın eski rengine kavuştuğunu görebilirsiniz. Bu etki için de sık olarak kullanılmalıdır.

Saçlar için iyi bir temizleyici ve arındırıcıdır. Saç derisindeki bakterileri tamamen ortadan kaldırır.

Saçları doğal bir şekilde güçlendirir.

Saçları besler ve yumuşacık yapar.

Saçların parlaklık derecesini artırır.

Saçların su ve yağ dengesini düzenler.

Çok yağlı saçların daha sağlıklı olmasına yardım eder.

Kuru saçları nemlendirmeye yardım eder.

Sıradan bir sabunun verdiği kurutma ve keçe yapma etkilerini asla göstermez.

Saçların elektriklenmesinin önüne geçerek rahat ve kolay şekilde şekil almasına yardım eder.

Özellikle kıvırcık saçlara kolaylıkla şekil vermeyi sağlar.

Saça hacim verir, gürleşerek dolgun görünmesine yardım eder.

Saçların kırılmasını önler.

Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardım eder.

Antiseptik etki gösterir, derideki ve saçtaki mikropları öldürür.

Vücut temizliğinde çok etkilidir.

İnsanları rahatlatan bir kokusu ve etkisi vardır.

Cilt üzerinde peeling etkisi gösterir.

Cildi pürüzsüz bir görünüme kavuşturur ve asla kurutmaz.

Ergenlik sivilcelerini ve genel olarak yağlanmaya bağlı olarak oluşan tüm sivilce ve akneleri geçirmeye yardım eder. Var olan sivilceleri kuruttuğu gibi, uzun süreli kullanımda sivilcelerin yeniden çıkmalarını da engeller.

Cilt lekelerinin ortadan kaybolmasına yardım eder.

Vücuttaki kaşıntıları ve kızarıklıkları alır.

Derideki yara ve tahrişleri ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

Gözenekleri açmaya yardım eder ve vücudun rahatça nefes almasını sağlar.

Bacaklardaki varislerin gözle görülür biçimde azalmasına yardım eder.

Egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

Sedef hastalığının atlatılmasına yardım eder.

Tamamen doğal bir biçimde ve doğal ürünlerle üretildiği için kimyasal madde içermez ve yan etki göstermez.

Bıttım Sabunu nasıl kullanılır?

Bıttım sabunu tamamen doğal içerik olduğu için ve kesin sonuç elde etmek istiyorsanız kesinlikle kimyasal ürünlerle birlikte kullanmamalısınız. Saçlarınızı ıslatın ve bıttım sabununu saçlara sürerek köpürtün. Saç diplerine masaj yaparak uyguladıktan sonra su ile durulayabilirsiniz. Saçlarınızı parlak göstermek ve sorunları ortadan kaldırmak istiyorsanız, 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanabilirsiniz. Aynı şekilde cildinize de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.