İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'den ( İDO) sonra İstanbullulara bir kötü haber de Kadıköy-Haydarpaşa-Üsküdar ve Karaköy-Eminönü arasında tarifeli ve düzenli seferler yapan TURYOL firmasından geldi. Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP’li Meclis Üyesi Yunus Can, İDO’nun seferlerine son vermesinin nedeninin maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi olduğunu söyleyerek “TURYOL olarak biz de kontak kapatabiliriz” dedi.





İBB MECLİSİ'NDE TARTIŞILDI



1 Aralık itibari ile Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerine son verdiğini duyuran İDO'nun özelleştirilme süreci İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dünkü oturumunda tartışma yarattı. CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam konuyla ilgili soru önergesi verdi. Soru önergesi yanıtlanmak üzere oybirliği ile İBB Meclis Başkanlığı'na havale edildi. Hakkı Sağlam, 2011 yılında İBB Meclisi tarafından oy çokluğu ile gerçekleştirilen İDO'nun özelleştirilme sürecini anlattı.

'MALİYETLERİMİZ ÇOK ARTTI'



CHP'li ve AKP'li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can, İDO'nun iç hat seferlerini durdurmasının nedeninin maliyetlerin çok yükselmesi olduğunu, geçen yıla göre akaryakıt giderlerinin yüzde 143 arttığını söyledi. TURYOL'un da İDO'nun da kullandığı gemilerin motor parçalarının, yedek parçalarının yabancı menşeli olduğunu belirten Can, bu parçaların dövize endeksli olması nedeniyle giderlerin çok arttığını vurguladı.

İDO'nun deniz ulaşımındaki payının sadece yüzde 3 olduğunu ifade eden Can “İDO'nun olağanüstü bir sefer sayısı yok. Biz TURYOL olarak ya da başka özel şirketler o seferleri gerçekleştirebilir. Ama biz de TURYOL olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İDO'nun iç seferlerini iptal etmesinin arkasında başka neden aramaya gerek yok tek neden maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi” diye konuştu.

GÜNDE 470 SEFER YAPIYOR

TURYOL, İstanbul'da Kadıköy/Haydarpaşa-Eminönü/Karaköy ve Üsküdar-Eminönü/Karaköy hatlarında tarifeli olarak günlük ortalama 470 sefer yapıyor. Ada turu ve Boğaz turu da düzenleyen firma, Çınarcık, Kocadere, Esenköy ve Armutlu ilçelerine de sefer gerçekleştiriyor.





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