İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin ( İDO) iç hat seferlerini kaldırması hakkında değerlendirmede bulundu. Uysal, "Malumunuz İDO özelleştirildi. Nihayetinde taşıma bir kamu hizmetidir. Özel sektör bu konuda 'para kazanamıyorum. O işleri bıraktım' dese de şehir hatları işletmelerimiz işlerini devam ettiriyor. Biz vatandaşımızı yolda bırakmayız. Gereğini yaparız. Vatandaşımız bu konuda rahat olsun." ifadelerini kullandı.





İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) bu sabah 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak. İDO; 2011 yılında Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınmıştı.

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