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Bjelica, Orsic'i istiyor

Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililerde ilk hedef teknik direktör Bjelica'nın ısrarla istediği eski öğrencisi Orsic'in transferini noktalamak.

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  • Bjelica, Orsic'i istiyor

    Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor'da transfer hareketliliği şimdiden başladı.

     
  • Bjelica, Orsic'i istiyor

    Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren bordo mavililerde ilk hedef Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Mislav Orsic transferini noktalamak.
  • Bjelica, Orsic'i istiyor

    Hırvat yıldızla görüşmek için kulübünden izin alan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Orsic ve menajeriyle bizzat görüşüp anlaşma zemini arayacak.

     
  • Bjelica, Orsic'i istiyor

    Bjelica'nın eski öğrencisi Orsic konusunda ısrarcı olduğu ve Karadeniz ekibinin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi.

     
  • Bjelica, Orsic'i istiyor

    Orsic, kış transfer döneminde 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Southampton'a transfer olmuştu.

     
  • Bjelica, Orsic'i istiyor

    Kırmızı beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan 30 yaşındaki oyuncu, sadece 5 maçta süre aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı.

     
  • Bjelica, Orsic'i istiyor

     

    Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere toplamda 6 ile 8 arasında transfer yapmayı planlıyor.  

     

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