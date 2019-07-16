Zümrüt Arol Bekçe...

1980'den sonraki dönemde en çok film üreten şirket olmasının yanı sıra tiyatro, sahne gösterisi, TV dizisi, TV programı ve konser olmak üzere görsel sanatların her alanında faaliyet gösteren, Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar'ın 11 Kasım 1994'te kurduğu BKM'nin o tarihten bu yana CEO'su.

Uluslararası İstanbul Komedi Festivali...

Türk ve yabancı komedyenlerin sahne sanatlarını icra ettiği organizasyon.

Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nin yaratıcısı ve kreatif direktörü Zümrüt Arol Bekçe, 'Bir hayalim var' diyor.

Hayali şu; festivalin şehrin tamamına yayarak bütün İstanbullulara, yerli ve yabancı turistlere kahkaha attırmak.

BKM organizasyonuyla gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, 2016'da 5 günle başladı.

2017'de bir haftaya, 2018'de ise 3 haftaya çıktı.

Festival, bu yıl da 18 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında 3 haftaya yayılmış halde düzenlenecek.

Hedef; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin desteğiyle bütün İstanbul'a yayılmış halde bir ay sürmesi.

Stand-up, doğaçlama gösteri, tek kişilik müzikli gösteri, tiyatro oyunları, tek kişilik oyunların sahnelendiği, çocuk etkinliklerinin, atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği ve genç yetenek yarışmasının düzenlendiği Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nde bugüne kadar neler yapıldı?

*Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nin ilk yılında sahneye 124 sanatçı çıktı.

* 20 bin bilet satıldı.

* Geçtiğimiz yıl ise sahneye 400 komedyen çıktı.

* 35 bin bilet satıldı.

* Burak Aksak, Yasemin Şefik, Alper Kul, Okan Çabalar, İngilizce öğretmeni Taner Çağlı, Deniz Alnıtemiz, Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Pravin ve Kıvanç Talu ilk kez stand-up gösterisi için sahneye çıktı.

* 'Münaşaka' (Yılmaz Erdoğan),'Bir Demet Muhabbet' (Demet Akbağ),'Kral Şakir', 'Var Böyle Tipler', Serra Yılmaz - Ayşe Nil gösterileri ilk kez sahnelendi.

* 'İşin Komiği', 'Yapı Kredi Play Sahne Senin', 'Uçakta Komedi' konseptleri gerçekleştirildi.

* Maz Jobrani, Eddie Izzard, Naz Osmanoğlu, Jim Gaffigan, Alex Edelman, Ennio Marchetto, Eaten, Lauren Pattison, Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nde sahneye çıkmak için Türkiye'ye geldi.

* Nejat Uygur ile Erdal Tosun anma geceleri düzenlendi.

* Karnaval Radyo Grubu ile İstanbul Komedi Festivali kapsamında Radyo Komedi açıldı.

'Münaşaka'

Zümrüt Arol Bekçe, Habertük HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın konuğu olarak 'Söyleyin de Beraber Gülelim' sloganına sahip Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nin amacını ve hedefini anlattı.

BKM'nin 25 yılda ürettiği film ve o filmlerin izleyici ve hasılatları...

BKM, 11 Kasım'da 25'inci yılını kutlayacak. Sinema ayağındaki bu rakamlar size ne ifade ediyor.

İzleyicinin ilgi göstermesinden çok mutluyuz. Filmler, izleyicilerle kavuşsun diye yapılıyor. Bu nedenle bu rakamların ticaret dışında da bir anlamı var. Biz çok mutluyuz.

Son 40 yılda en çok üretim yapan şirketsiniz. Bu üretimin alt yapısından söz edebilir misiniz?

Başlarda yılda 1 film yapıyorduk. Necati Akpınar, bir gün 'Bu yıl 3 film yapalım' dedi. Sonra, 3 oldu, 7 oldu, 10 oldu... Bizim çok değişmeyen kemik bir ekibimiz var. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımız. Herkes özel hayatından ödün vererek çalışıyor, gerçekten alın teriyle emek harcıyor. Hepsinden önce çok severek çalışıyorlar. Onların sayesinde oldu.

BKM'nin sinema, TV dizisi, TV programı, sahne gösterileri, tiyatro ve konser çalışmalarına 4 yıl önce Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'ni de eklediniz. Fikir nasıl doğdu?

Komedide organizasyon tarafını yaparken yurt dışına da çok fazla seyahatlerimiz oluyor. Çok fazla ülkeye gidip çok fazla etkinliğe katılıyoruz. Bunları yaparken gözümüz hep komedi festivallerindeydi. Örneğin New York'ta var, Montreal'de var... İngiltere'de ise mahalle mahalle var. Biz BKM olarak komedinin o kadar içindeyiz, bugün bütün stand-up yapanların yolu BKM'den geçmiştir. Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve daha niceleri... BKM'den yolu geçmeyen yok. 'Biz bu kadar mizahın göbeğindeysek komedi festivalini biz yapmalıyız' diye düşündük. Sonra da dedik ki; 'Bu bir BKM Komedi Festivali değil, İstanbul Komedi Festivali olsun'... Ve gerçekten masa başında oturduğumuzda da konuya son derece duygusal yaklaştık. İstanbul'a Türkiye'ye bırakabileceklerimizden biri de Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'dir.

ABD'li komedyen Jim Gaffigan, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye geldi.

2016 ile 2018'i kıyaslayacak olursak sanatçı ve izleyici açısından büyük bir artış söz konusu. Bunu öngörmüş müydünüz, yoksa sürpriz mi oldu?

'Bizim böyle bir fikrimiz var' diye yurt dışına gittiğimizde bize 'Bir hafta sonu yapın, cuma, cumartesi, pazar ile başlayın. 10 yılın içerisinde de 2-3 haftaya, ilerleyen yıllarda ise bir aya çıkarırsınız' dediler. Fakat tabii onlar bizim Türkiye'de komedide bu kadar kuvvetli bir kadroya sahip olduğumuzu tahmin bile edemediler. Üretim aşamasında Yılmaz Erdoğan'dan ötürü bizde bir BKM Mutfak var. Tam bir alt yapı hazinesi. Yılmaz Erdoğan, orada iki nesil öğrenci yetiştirdi. Orası bizim için maden. Festival, 6 günle başladı. Gördüğü ilgi nedeniyle 18 güne çıktı. 5'inci yılımızda festivali 1 aylık döneme yayabileceğimizi düşünüyoruz.

Yurt dışına çıkıp yabancı komedyenleri izliyor sonra da onlara Uluslararası İstanbul Komedi Festivali için teklifte bulunuyorsunuz. Seçme kriterleriniz nelerdir?

Seçme kriterimiz tamamen şu; 'Ben gülüyorsam herkes güler'... Örneğin Zeynep Boyner ile İngiltere'ye gidip 'Türkiye'deki seyirciye de hitap edecek hangi komedyenler var? Kimleri izlememizi tavsiye edersiniz?' diye soruyoruz. Aldığımız tavsiyeler üzerine izlediğimiz komedyenlerin şakalarının Türkiye'de de anlaşılıp anlaşılmayacağı konusunda değerlendirmeler yapıyoruz. Lokal şakalar yapanlarla doğal olarak ilgilenmiyoruz. Ama evrensel mizah yapanlarla yakından ilgileniyoruz.

Eser Yenenler, geçtiğimiz yıl İstanbul - Adana arasındaki tarifeli uçakta stand-up yaptı.

Hedefiniz nedir?

Cannes Film Festivali'nde de Edinburgh Fringe Festivali'nde de şunu düşündüm; Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, İstanbul'daki bütün belediyelerin destek vermesiyle şehrin tamamının festivali haline gelmişse, hedefimize ulaşmış olacağız. Aslına bakarsanız, her yerde bunu yapabilecek güçteyiz. Bazı belediyeler başlangıçtan günümüze destek verdi. Fatih Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi... Ama bir - iki belediyeyle olacak gibi değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin de destek vermesi gerek. Biz, BKM Komedi Festivali yapmıyoruz. Uluslararası İstanbul Komedi Festivali yapıyoruz. Belki de 20 yıl sonra biz burada olmadığımızda şehre kalacak, yeni sanatçılarla, yeni yöneticilerle, yeni organizasyonlarla devam eden bir festival olacak. Edinburgh Fringe Festivali'ni kuranlar bugün orada değiller ama o şehirde, o şehrin insanlarına emanet bir festival olarak devam ediyor. İnşallah Uluslararası İstanbul Komedi Festivali de böyle olacak. En büyük hayalimiz bu.

Ata Demirer Gazinosu

Şehrin ilgisini daha fazla çekebilmek için neler yapılabilir?

Biz gücümüz yettiğince tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Aslına bakarsanız satışa çıkardığımız etkinliklerin tamamı satılıyor. Günün sonunda salonlarımızı çok dolu ve çok mutlu kapatıyoruz ama gönül istiyor ki İstanbul'un her yerinde olsun. İstanbul çok güzel ve çok büyük bir şehir. Bu nedenle şehrin hacmine göre yaygın olması lazım. En çok istediğimiz bu.

'Suzan'a Geldiler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden beklentiniz nedir?

Sahiplenilmek... Bunu yalnızca ekonomik olarak söylemiyorum, her anlamda söylüyorum. Söylemeye çalıştığım bu. Yoksa biz festivali zaten 3 hafta yapıyoruz. Ekonomisiyle, sanatçısıyla, doluluğuyla da mutlu bir şekilde yol alıyoruz ama hedefimiz Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'ni bütün şehre yayarak daha çok kişiye ulaşmak. Bütün şehre yayıldığı zaman iç turizme katkısı olacaktır. Ayrıca ileride yabancı sanatçıların gösterilerini de arttıracağız. Bu da dış turizme katkı sağlayacaktır. Biz, Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'ni büyüterek ileriye taşıyacağız. İstanbul'un içinden, dışından, katılabilen, gelebilen herkes gelsin, festivalimize destek versin. Tekrar ediyorum; şehrin tamamına yayıldığı gün bizce tamamdır. 'Hazır mısın İstanbul! Yakında gülüşürüz'...