Büyük indirimlerin uygulandığı Efsane Cuma için geri sayım başladı. Peki, dünyadaki yaygın adıyla Black Friday ya da Efsane Cuma ne zaman? Merak edilen tarihi sizler için haberimizde derledik. İşte, Efsane Cuma 2020 tarihi...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2020

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE KADAR OLUYOR?

Black Friday indirim oranlarını merak ediyorsanız; maalesef bu net bir şekilde açıklanmıyor. Ancak geçmiş yıllara baktığınız zaman elektronikte yapılan indirimlerin kayda değer cinsten olduğunu göreceksiniz. Bütün sezon hiç indirim yapmayan, bunu bir marka politikası olarak gören markalar bile Black Friday’i es geçmeyip %20 -%30 gibi indirimlerle herkesi şaşırtıyor. Online alışveriş siteleri, birçok marka, birçok ürün ve birçok alternatifle Black Friday’i büyük indirimlerle karşılıyor. Tüm yıl devam eden indirimlere ek, inanılmaz fırsatlar Black Friday’de karşınızda! Üstelik bu indirimler sadece 1 gün değil, 1 haftayı kapsayacak şekilde Black Sale Haftası adı altında toplanacak kampanyalarda geçerli olacak. %50’den başlayan %70’e varan, hatta belki bu indirimlere ek sürprizler sizi bekliyor.