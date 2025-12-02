BlackBox aralık ayında dopdolu

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox’ta birbirinden zengin içerikleri sanatseverlere sunmaya devam ediyor.

Mücevherin tuvaldeki ışıltısından edebiyatın başyapıtlarına ve modern sanatın öncülerine, pek çok konunun ele alınacağı etkinlikler sanatın farklı disiplinlerine ilgi duyan herkesi bekliyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edebilirsiniz.

RESMİN BÜYÜLÜ DÜNYASI

Gül İrepoğlu Anlatıyor konferanslarının aralık etkinliğinde mücevherlere odaklanılacak. 6 Aralık Cumartesi 14.00’teki “Resimde Işıldayan Mücevher” başlıklı konferansta, tarih boyunca derin anlamlar ileten, her dönemde sanatın ve beğeninin en incelikli ifade aracı olan mücevherin resimdeki yansımaları dünyadan ve ülkemizden örneklerle incelenecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki kadın sanatçılara odaklanan “Kadınların Gözünden” seminerlerinin 18 Aralık Perşembe 18.00’de düzenlenecek etkinliğinde dönemin ileri gelenlerinden Şakir Paşa ailesinin kızı olarak İstanbul’da doğan ressam Fahrünissa Zeid konuşulacak. Hem Türkiye’nin hem de Orta Doğu’nun modern sanatında özel bir yere sahip ressamın yaşamını Doç. Dr. Seda Yavuz’dan dinleyeceğiz.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin süreli sergisinden hareketle hazırlanan "Yan Yana Konferansları", serginin odağındaki sanatçı çiftler Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun hayatları ve eserlerinin sanat tarihimizdeki yansımaları ele alıyor. 17 Aralık Çarşamba 18.00'deki "Aramızda Bir Şey Var" başlıklı etkinlikte Eşref Üren ve eserlerini, serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp'ten dinleyeceğiz. 23 Aralık Salı 14.30'daki "Sanatın İzinde Ernestine'den Eren'e" başlıklı konferansta ise Eren Eyüboğlu'nun hayatını ve sanatını Prof. Dr. Aydın Ayan anlatacak. ÖLÜMSÜZ HİKÂYELER Semaver Kumpanya'dan Nasreddin Hoca kukla oyunu BlackBox'ta! Işıl Kasapoğlu'nun yazıp yönettiği, Serkan Keskin, Taner Ölmez, Nilüfer Alptekin ve Sibel Altan'ın rol aldığı, pratik zekâsı, hazırcevaplığı ve keskin mizahıyla kültürümüzün unutulmaz halk kahramanı olan Nasreddin Hoca'nın eğlence dolu macerası 14 Aralık Pazar günü 12.00 ve 15.00'te iki seans ile çocuklarla buluşacak.

İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Âli Yücel Klasikleri'nden seçilen başyapıtların, edebiyatımızın değerli kalemleriyle yeniden hayat bulduğu Edebiyat Rotası sohbetlerinde 16 Aralık Salı 18.00'de Madam Bovary konuşulacak. Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Seray Şahinler'in üstlendiği sohbetin konuğu yazar Defne Suman, Gustave Flaubert'in ünlü romanını kendi penceresinden anlatacak. Opera yönetmeni Figen Ayhan ile Sanatın Başka Tarihi konuşmaları, her bölümde dünya sanat tarihinin klasik dönemsel sınıflandırmasını takip ederek, sanatçının üretimleri aracılığıyla insana ve hayata bakışını tartışıyor. 21 Aralık Pazar 14.00'teki etkinlik, klasik dönemde Figaro'yu ele alacak. SANAT VE HAYAT BİR ARADA Ayşegül 20. Yüzyılda serisinde, yazar ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez her ay farklı bir dönemin etkili sanat akımlarını, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki eserlerle birlikte ele almayı sürdürüyor. 1940'ların dansı tango performansıyla renklenecek etkinlik, 7 Aralık Pazar 14.00'te düzenlenecek.