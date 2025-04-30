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        Haberler Dünyadan Blake Lively'nin yaklaşık 6 bin dolarlık pizza çantası - magazin haberleri

        Blake Lively'nin yaklaşık 6 bin dolarlık pizza çantası

        Blake Lively, çekimleri İtalya'da gerçekleştirilen yeni filmi 'Another Simple Favor'ın tanıtımı için yaklaşık 6 bin dolarlık pizza dilimi şeklindeki çantasıyla kameralar karşısına geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:01
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        6 bin dolarlık pizza çanta
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        Blake Lively, New York sokaklarında pizza şekilli çantasıyla görüntülendi. Ünlü oyuncunun, 5 bin 700 dolarlık çantasının, 'Another Simple Favor' filminin İtalya'da geçmesi nedeniyle, yeni filme bir gönderme olduğu düşünüldü.

        Blake Lively, rol arkadaşları Lorenzo de Moor ve Michele Morrone ile New York'taki Times Meydanı'nda 'Another Simple Favor'ın reklam panosu önüne buluşarak filmin tanıtımını yaptı.

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        Dört çocuk annesi ünlü oyuncu, rol arkadaşlarıyla pizza kutularını açarak pizza ikram etti.

        Bu hafta gösterime girecek olan Paul Feig'in yönettiği 'Another Simple Favor' filminde, Stephanie Smothers ve Emily Nelson, Emily'nin gösterişli düğünü için Capri adasına gider. Fakat Emily ile zengin bir İtalyan iş adamı arasındaki evlilik, çok geçmeden cinayet ve ihanetle sarsılır.

        2018 yapımı 'A Simple Favor'ın devam filmi olan yapım, mart ayında SXSW Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı.

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        #Blake Lively
        #Another Simple Favor
        #sinema
        #film
        #pizza
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