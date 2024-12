Blake Lively, 'It Ends With Us' filminin yönetmeni ve yardımcı oyuncusu Justin Baldoni'yi cinsel taciz ve itibarını zedeleme suçlamalarıyla hedef aldı. Ancak Baldoni'nin ekibi, iddiaların itibarını düzeltmek için yapılan asılsız bir girişim olduğunu söyleyerek karşılık verdi.