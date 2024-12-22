Bu taleplerin stüdyo tarafından kabul edildiğini ve onaylandığını ancak pazarlama konusunda büyük bir çatışma yaşandığını iddia ediyor. Blake Lively, pazarlama planına göre karakterinin direncine dair daha olumlu bir tanıtım yapılmasını isterken, Justin Baldoni odak noktasının aile içi şiddet üzerine olması gerektiğini savundu ve planın dışına çıkarak senaryoyu değiştirdi.