Uluslararası blokzincir ve kripto para konferansı “Blockchain Ekonomi Zirvesi (Blockhain Economy Summit) 20 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek.
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden Blockchain ve kripto paralarla ilgili yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirecek olan konferans Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.
Blockchain teknolojisi ve ekonomisi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinin konuşmacı olacağı bu etkinlikte, kripto para birimleri başta olmak üzere blokzincir dünyasının güncel durumu masaya yatırılacak.
Wall Street analisti Tom Lee, Draper Associates kurucusu Tim Draper, Beyaz Saray Teknoloji Danışmanı Franklin Urtega gibi pek çok ünlü ismin bir gün boyunca blokzincir ekosistemini, uygulamalarını ve geleceğini tartışacağı zirveye, 43 ülkeden toplam 5 bin kişinin katılması ve zirveyi 10 binden fazla kişinin canlı izlemesi bekleniyor.
‘DİJİTAL TAKASLAR ARTACAK’
Tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok kripto para sahibi ülke konumunda olduğu için İstanbul’da düzenlenen etkinlikle ilgili yapılan açıklamaya göre konferansta, 2 yıl önce blockchain tabanlı olarak hayata geçirilen dijital varlık ekosistemi Volentix’in yöneticileri Prof. Yiannis Emiris ve Dane Rutledge de konuşmacı olarak yer alacak.
Etkinlik öncesi blockchain’in geleceğiyle ilgili değerlendirme yapan Yiannis Emiris, süper bilgisayarların devreye girdiği bir dönemde kişiden kişiye varlık değişimine olanak sağlayan ve yapay zeka (AI) kullanan bir sistemi kurmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Dijital takasların modern blockchain ve yapay zeka atılımlarını güçlendirip yükselteceği bir zamandayız” dedi.
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