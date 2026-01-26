Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bloomberg HT 16 yaşında

        Bloomberg HT 16 yaşında

        Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg HT 16'ncı yaşına özel tanıtımlar yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 23:44 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bloomberg HT 16 yaşında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ekonominin gündemini anlık ve güvenilir şekilde aktaran Bloomberg HT, Türkiye’nin en güçlü ekonomi içeriğiyle yatırımlarınıza rota çiziyor.

        Paranın yolculuğunda uzman konuklar ve çarpıcı yorumlarla sektörel veriler konuşuluyor. Sıcak gelişmeler piyasalardan anlık takip ediliyor. Bloomberg HT, 16'ncı yılında da ekonominin geleceğine ışık tutarak izleyicileriyle büyümeye devam ediyor.

        Bloomberg HT, ekonominin yanı sıra yıldızlarıyla akşamlarınıza da renk katıyor. Talk show, spor, tarih, kültür-sanat, müzik, tiyatro, magazin programlarıyla izleyicilerine farklı ve kaliteli içerikler sunuyor.

        Hafta içi her akşam; 20.00’de "Aslı Şafak’la İşin Aslı", pazartesi; 23.10’da "Melih Gümüşbıçak'la Spor Kulübü", salı; 23.10’da sanatla aranızdaki tüm mesafeleri kaldıran program 'Dört Kadın Bir Dünya', çarşamba; 23.10’da "Eylül Görmüş’le Pandora’nın Merakı", perşembe; 23.10’da 'Prof. Dr. Taşansu Türker ile Tarih Keyfi', cuma; 23.10’da "Zafer Yılmaz’la Akustikhane", cumartesi; 21.00’de "Ece Saruhan’la Oyuna Devam" ve pazar; 21.00’de 'Hande Uluğ ile HT Kulüp' izleyicilerle buluşuyor.

        Hayatında fark yaratmak isteyenler, Bloomberhg HT izler!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hapis cezasıyla aranırken 'bulabiliyorsanız bulun' deyip polise hakaret eden şüpheli adliyede

        Hapis cezasıyla aranırken 'bulabiliyorsanız bulun' deyip polise hakaret eden şüpheli adliyede

        #BloombergHT
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi