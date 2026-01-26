Bloomberg HT 16 yaşında

Ekonominin gündemini anlık ve güvenilir şekilde aktaran Bloomberg HT, Türkiye’nin en güçlü ekonomi içeriğiyle yatırımlarınıza rota çiziyor.

Paranın yolculuğunda uzman konuklar ve çarpıcı yorumlarla sektörel veriler konuşuluyor. Sıcak gelişmeler piyasalardan anlık takip ediliyor. Bloomberg HT, 16'ncı yılında da ekonominin geleceğine ışık tutarak izleyicileriyle büyümeye devam ediyor.

Bloomberg HT, ekonominin yanı sıra yıldızlarıyla akşamlarınıza da renk katıyor. Talk show, spor, tarih, kültür-sanat, müzik, tiyatro, magazin programlarıyla izleyicilerine farklı ve kaliteli içerikler sunuyor.

Hafta içi her akşam; 20.00’de "Aslı Şafak’la İşin Aslı", pazartesi; 23.10’da "Melih Gümüşbıçak'la Spor Kulübü", salı; 23.10’da sanatla aranızdaki tüm mesafeleri kaldıran program 'Dört Kadın Bir Dünya', çarşamba; 23.10’da "Eylül Görmüş’le Pandora’nın Merakı", perşembe; 23.10’da 'Prof. Dr. Taşansu Türker ile Tarih Keyfi', cuma; 23.10’da "Zafer Yılmaz’la Akustikhane", cumartesi; 21.00’de "Ece Saruhan’la Oyuna Devam" ve pazar; 21.00’de 'Hande Uluğ ile HT Kulüp' izleyicilerle buluşuyor.