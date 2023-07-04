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Bluesky nedir, nasıl kayıt olunur? Bluesky davetiye nasıl alınır?

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından kurulan yeni sosyal medya platformu Bluesky, kullanıma açıldı. Mikro blog sitesini iş insanı Elon Musk'a satan Dorsey'in kurduğu Bluesky'ın ne olduğu, nasıl kayıt olunduğu ve davetiye kodunun nasıl alındığına dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Bluesky nedir, nasıl kayıt olunur? Bluesky davetiye nasıl alınır?

    Twitter'a bir rakip daha çıktı. Günlük tweet görüntüleme sınırı getirilen ve kullanıcıları tarafından ciddi eleştirilere maruz kalan sosyal medya uygulamasına karşı Bluesky kuruldu. İşte, şimdiden oldukça araştırılan Bluesky ile ilgili tüm bilgiler...
  • Bluesky nedir, nasıl kayıt olunur? Bluesky davetiye nasıl alınır?

    BLUESKY NEDİR?

    Bluesky, Twitter gibi kısa mesajlar göndermenize ve takipçilerinizin gönderilerinizi görmesine olanak sağlayan bir platformdur. Ancak Bluesky'ın farkı, açık kaynak kodlu olmasıdır. Bu da platformun daha özelleştirilebilir ve güvenli olmasını sağlıyor.

    Bluesky'ın geliştiricileri, platformun özelliklerinin topluluk tarafından belirlenmesine izin veren bir yönetim modeli sunuyor. Bu model kullanıcıların platformun geleceğini belirlemede etkin rol alabileceği anlamına geliyor.
  • Bluesky nedir, nasıl kayıt olunur? Bluesky davetiye nasıl alınır?

    Twitter'dan farklı olarak Bluesky iddiaya göre, kullanıcıların verilerini izlemiyor veya reklamcılık faaliyetleri için kullanmıyor. Bu da platformun daha güvenli bir alternatif olduğunu gösteriyor.

    Bluesky'ın hızlı büyümesi, açık kaynaklı bir sosyal medya platformuna olan talebi gösteriyor. Platformun geliştiricileri Bluesky'ın gelecekte daha da büyüyeceğine inanıyor.
  • Bluesky nedir, nasıl kayıt olunur? Bluesky davetiye nasıl alınır?

    BLUESKY DAVET KODU NASIL ALINIR?

    Bluesky şu anda bir davetiye sistemiyle çalışıyor: Yeni kullanıcılar sitede biraz zaman geçirdikten sonra az sayıda kişiyi buraya getirebiliyor, dolayısıyla katılım sınırlandırılmış durumda. Yine de pek çok kullanıcı, kısmen Musk'ın Twitter'ı yönetme biçimini protesto etmek amacıyla Bluesky'a kaçtı. 
  • Bluesky nedir, nasıl kayıt olunur? Bluesky davetiye nasıl alınır?

    Son dönemde yaşanan tartışmalar arasında sitenin doğrulama sürecinin kaldırılması ve yerine mavi tiklerin konması da yer alıyor. Bunu eleştirenler, gönderilerine daha fazla görünürlük sağlamak için ödeme yapabilen spam göndericileri ve trolleri güçlendirdiğini savunuyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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