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        Haberler Dünya Ortadoğu BM açıkladı: 115 binden fazla Suriyeli ülkesine geri döndü | Dış Haberler

        BM açıkladı: 115 binden fazla Suriyeli ülkesine geri döndü

        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Esad rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerdeki 115 binden fazla Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 06:40 Güncelleme: 03.01.2025 - 06:40
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        BM: 115 binden fazla Suriyeli ülkesine geri döndü
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        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

        Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.

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        #Birleşmiş Milletler
        #suriyeli mülteciler
        #Esad rejimi
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