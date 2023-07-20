Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya BM'den Karadeniz Tahıl Koridorundaki gemilere güvenlik uyarısı

        BM, Karadeniz Tahıl Koridorunda gemilere güvenlik teminatı veremiyor

        Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), savaş bölgesinde hareket eden gemilere güvenlik teminatı veremeyeceği konusunda uyardı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 02:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM'den Karadeniz Tahıl Koridorundaki gemilere güvenlik uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından savaş bölgesinde hareket eden gemilere güvenlik teminatı veremeyeceğini bildirdi.

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        AA'nın haberine göre; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel pazara Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ile gübresini ulaştırmak için çaba sarf etmeye devam edeceğinin altını çizen Dujarric, "Gıda mevzusu Genel Sekreter için göz ardı edilmeyecek kadar önemli." dedi.

        Dujarric, tahıl ihracatı için farklı fikirlerin gündeme getirildiğine işaret ederek, Rusya'nın gemileri hedef alma olasılığı konusunda "Burası bir savaş bölgesi. Kimse Genel Sekreter'den güvenlik teminatı talep edemez." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin danışma sağlamak için İstanbul'da kalmaya devam ettiğini işaret eden Dujarric, "Bizim Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Rusya ile imzalanan mutabakat zaptının hedeflerine olan bağlılığımız sürüyor." diye konuştu.

        Dujarric, Rusya'nın mutabakat zaptı bağlamındaki taleplerine ilişkin ise Guterres'in şimdiye kadar gerekli çabayı sarf ettiğini ancak bankacılık kuralları ya da sigorta piyasası gibi farklı hususları kontrol etmediğinin altını çizerek, "Görevimiz başkalarının kapılarını çalmak ve bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #tahıl koridoru
        #rusya
        #Birleşmiş Milletler
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Eski şampiyon lisans alamadı!
        Eski şampiyon lisans alamadı!
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
        Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Hedefi 45-50 milyon Euro'luk satış!
        Hedefi 45-50 milyon Euro'luk satış!
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı