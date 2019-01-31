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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Joung-ah Ghedini-Williams, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Venezuelalıların ülkedeki ''istikrarsızlık ve belirsizlikler'' yüzünden çeşitli nedenlerle ülkeden ayrılmaya devam ettiğini söyledi.
''Günde yaklaşık 5 bin Venezuelalı ülkeden kaçıyor.'' diyen Ghedini-Williams, ülkeden ayrılanların Brezilya, Colombia, Ekvador ve Peru'ya gittiğini ifade etti.
BMMYK'nin verilerine göre 2015 yılından beri yaklaşık 3 milyon Venezuelalı ülkeden ayrıldı.
VENEZUELA'DA GÖZLER YENİDEN SOKAKTA
Öte yandan Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin büyük gösteriler düzenleyeceği cumartesi günü için iktidar taraftarlarına yürüyüş çağrısı yaptı.
Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve yeniden seçim isteyen muhalefetin dün tüm ülkede iki saatliğine düzenlediği gösterilerin ardından 2 Şubat’ta hem muhaliflerin hem de Maduro destekçilerinin yapacağı eylemler bekleniyor.
Venezuela'da iktidarın en önemli isimlerinden Cabello, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Şubat'ın, Venezuela’nın 2013 yılında ölen Devlet Başkanı Hugo Chavez’in iktidara gelişinin 20. yılı olduğunu hatırlattı.
Cabello, "Bolivarcı devrimin yıl dönümü ve ben evimde oturmam. Yeni kavgalara ve zaferlere hazır olarak hep birlikte Caracas Bolivar Bulvarı'na çıkıyoruz. Emperyalist saldırılar karşısında vatansever ittifak. Biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.
MUHALEFET DE 2 ŞUBAT'TA SOKAKLARDA
Juan Guiado liderliğindeki muhalefet de cumartesi günü bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Nicolas Maduro'ya erken seçimlere gitmesi için verdiği ultimatoma destek amacıyla büyük gösteriler düzenleyecek.
MUHALİFLER İKİ SAATLİĞİNE SOKAĞA ÇIKTI
Bu arada, dün muhalefetin tüm ülkede gün ortasından 14.00'e kadar düzenlediği ve başkent Caracas'ta önemli katılımın sağlandığı sokağa çıkma eylemi olaysız geçti.
Caracas’ın Altamira, El Paraiso ve Bello Monte gibi semtlerinde birçok muhalif caddelerde toplandı, Venezuela Merkez Üniversitesi (Universidad Central de Venezuela - UVC) Tıp Fakültesi öğrencileri de muhalif lider Guaido'nun katılımıyla kampüste yürüyüş düzenledi.
Guaido, yaptığı konuşmada, yürüyüşle insani yardımların ülkeye girmesi için güvenlik güçlerine mesaj göndermeyi amaçladıklarını belirtti.
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